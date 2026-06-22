OPERATIVOS DE ATENCIÓN: ANSES RESPONDE CONSULTAS Y REALIZA TRÁMITES DE SEGURIDAD SOCIAL EN TODO EL PAÍS
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que, mediante los operativos de atención en diferentes ciudades del país, responde consultas y realiza trámites de la Seguridad Social.
Las personas interesadas pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.