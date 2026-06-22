OPERATIVO INTERFLUVIO CHAQUEÑO N°132, ARTICULADO ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIAL
Estamos ultimando los preparativos con nuestros equipos ministeriales y los de otras carteras, junto a los referentes Ñachec e integrantes del Ejército Argentino, para que se hagan presentes en el territorio y concretar las correspondientes entregas a las familias asignadas.
Las jornadas serán 5 en total e iniciarán a las 8:00 hasta terminar con lo programado.
Solicitamos a las personas permanecer en sus parajes y localidades de origen, para poder operar de manera directa y ordenada, a fin de garantizar derechos a quienes los necesitan.
Gobierno del Chaco Leandro Zdero Ministerio de Capital Humano Secretaría de Asuntos Estratégicos, Municipalidad de Villa Río Bermejito Omar Reis
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