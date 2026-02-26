OPERATIVO BAJO ESTRICTA CUSTODIA TRASLADARON A UN CONDENADO DESDE RESISTENCIA A UNA CÁRCEL FEDERAL DE SALTA

Continúan los traslados de los alojados en comisarías hacia el Complejo Penitenciario Federal III NOA, en el marco de las políticas de reorganización y descompresión de dependencias policiales.

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 4:00, personal de la División Operaciones Metropolitana concretó el traslado de un detenido “Presunto Narco” que se encontraba alojado en una dependencia policial de Resistencia en carácter de condenado.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de un oficio judicial emanado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Para la diligencia, se hizo presente un móvil oficial a cargo de Gendarmería Nacional Argentina, dependiente del Escuadrón Nº 51 con asiento en Fontana.

El detenido, de 45 años, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia el Complejo Penitenciario Federal III NOA, ubicado en la provincia de Salta, donde continuará cumpliendo su condena en el marco de un legajo de ejecución penal.

El operativo se desarrolló sin inconvenientes y con la correspondiente colaboración entre las fuerzas intervinientes.

