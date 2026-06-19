LINCES DEMORARON A DOS PERSONAS ARMADAS Y SECUESTRARON DOS REVOLVERES
El procedimiento se realizó esta tarde en el barrio Querini de Fontana.
Tras el aviso de un vecino que alertó sobre un hombre y una mujer exhibiendo armas de fuego en la vía pública, efectivos del Grupo Motorizado Lince desplegaron recorridas por la zona y lograron ubicarlos.
Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados y demorados a pocos metros. Durante el procedimiento, se secuestró un revólver calibre 22 que tenía la mujer de 22 años y otro calibre 32 en poder del hombre de 28 años.
Por disposición de la Fiscalía en turno, las armas fueron secuestradas y los demorados trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana, donde quedaron a disposición de la Justicia.