NI MAGIS TV NI PELOTA LIBRE: CÓMO VER EN VIVO ARABIA SAUDITA VS. URUGUAY POR INTERNET
Se juega este lunes el primer partido del Grupo H del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
El seleccionado de Uruguay, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, tiene este lunes su espera presentación en el Mundial 2026, con la expectativa de iniciar su camino en el torneo sumando de a tres en su camino hacia el sueño de su tercer título mundialista para quedar como único líder del Grupo H que completan Cabo Verde y España.
El debut oficial de la «Celeste» en la cita máxima será este jueves a las 19:00 horas, momento en el que se medirá ante su par de Arabia Saudita, combinado que quiere repetir lo que fue el debut en Qatar 2022 cuando sorprendió a la Selección Argentina.
Las acciones se desarrollarán en el icónico Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, un recinto de primer nivel que albergará el color y la pasión de los hinchas uruguayos en el puntapié inicial de su sueño mundialista.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
Cómo ver en vivo Arabia Sudita vs. Uruguay por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).