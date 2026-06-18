NARCOMENUDEO APREHENDIERON A UN HOMBRE CON COCAÍNA Y MARIHUANA DURANTE UN OPERATIVO PREVENTIVO EN SÁENZ PEÑA

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior. Secuestraron más de 155 gramos de marihuana, cocaína fraccionada para su comercialización y dinero en efectivo.

Durante recorridas preventivas realizadas este miércoles en el barrio San Martín de Presidencia Roque Sáenz Peña, personal de la División Operaciones Drogas Interior aprehendió a un hombre de 33 años y secuestró estupefacientes presuntamente destinados a la venta.

La intervención se concretó alrededor de las 18:30, luego de que los agentes recibieran información sobre la presunta presencia de personas consumiendo drogas en la vía pública. Al arribar al lugar, varios individuos emprendieron la fuga en distintas direcciones, mientras que uno de ellos fue interceptado por los efectivos.

Durante la requisa, los policías hallaron dos bochones y 23 envoltorios con marihuana, que totalizaron 155,6 gramos. Además, secuestraron 22 envoltorios con cocaína, con un peso total de 22,8 gramos, y la suma de 5.570 pesos en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, se procedió al secuestro de las sustancias y a la aprehensión del involucrado por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.

Finalmente, el detenido fue trasladado para su examen médico y posteriormente alojado en la dependencia policial interviniente.

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