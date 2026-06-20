MURIÓ EL FUTBOLISTA DE 22 AÑOS QUE HABÍA TENIDO UN ACV Y PERMANECÍA EN TERAPIA INTENSIVA
Lautaro Fagioli murió este viernes tras varias semanas de internación en el Hospital Cullen de Santa Fe, tras sufrir un accidente cerebrovascular.
Una fuerte noticia conmocionó el fútbol santafesino tras conocerse el fallecimiento de Lautaro Fagioli, futbolista de Colón de San Justo, de 22 años, que permanecía internado desde hace 17 días tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.
A comienzos de junio, Fagioli había disputado un partido a princ por la Copa Santa Fe. Luego del encuentro, el joven comenzó a presentar complicaciones de salud y debió ser trasladado al Hospital José María Cullen de Santa Fe, donde permaneció internado hasta las últimas horas.
“Lautaro para siempre”, escribieron desde Colón de San Justo en sus redes sociales. “Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en esta, nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar, un lugar donde disfrutaste mucho de eso que tanto te gustaba hacer, jugar a la pelota”, expresó el club.
Desde esa institución se mostraron conmocionados. “Lautaro, no tenemos palabras. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria. Hasta siempre, Lau”, manifestaron.
Fagioli siempre había mostrado muy apasionado por su profesión. Compartía en sus redes sociales constantes publicaciones de partidos y entrenamientos, donde siempre agradecía al club por la oportunidad y a aquellos que lo acompañan y apoyan, como familia y amigos.
Desde el medio partidario de Colón de San Justo, Colón and Roll, se mostraron conmocionados por la noticia. “Te amamos por siempre, hermano”, titularon su publicación. “Estamos totalmente devastados ante la partida de un compañero, un hermano, un amigo, un guerrero. De una persona que amamos y que vamos a amar para siempre”, señalaron.
Y sumaron: “Te vamos a recordar todos los días de nuestras vidas, Lauti. Gracias por los momentos compartidos, por las risas, los abrazos, los entrenamientos, los viajes, las comidas y cada instante que nos regalaste. Fuiste, sos y serás siempre parte de esta gran familia. Hoy nos toca despedirte con el corazón roto, pero también con la certeza de que dejaste una huella imborrable en cada uno de nosotros”.