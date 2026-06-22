MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES ACOMPAÑO EL 6° FESTIVAL DEL NORTEÑO

La Municipalidad de Miraflores, encabezada por el Intendente Cdor. Rafael Frías, acompañó la realización del 6° Festival del Norteño, organizado por la Agrupación Gaucha Domingo Muñoz, una jornada que reunió a vecinos, familias y amantes de nuestras tradiciones, fortaleciendo la identidad cultural y el espíritu de camaradería de nuestra comunidad.

El Intendente Rafael Frías destacó: «Es una alegría acompañar este tradicional festival que mantiene vivas nuestras raíces y costumbres. Felicito a la Agrupación Gaucha Domingo Muñoz por el gran trabajo realizado y agradezco a todos los vecinos que participaron de esta hermosa fiesta popular. Desde el municipio seguiremos apoyando cada espacio que promueva nuestra cultura y nuestras tradiciones.»

Acompañaron esta jornada: Ariela Frías, Secretaria de Gobierno. Rubén Sánchez, Secretario de Obras y Servicios Públicos. Gladis Medina, Coordinadora de Cultura.

Felicitaciones a todos los organizadores y participantes por hacer posible una nueva edición de este importante encuentro tradicionalista.

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