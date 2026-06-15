Mundial 2026: Vozinha es furor tras brillar ante España, desató ola de memes y explotó con furia en Instagram

El salto exponencial de sus seguidores en Instagram

Más allá de las divertidas bromas sobre si tiene sangre panameña o la desesperación que generó en los seguidores rivales, el verdadero impacto estadístico se vio reflejado en su cuenta oficial. Durante la transmisión de este vibrante encuentro, los usuarios comenzaron a buscar y seguir masivamente el perfil del jugador.

En cuestión de muy pocos minutos, su cantidad de seguidores pasó de tener 77.4 mil a superar la impresionante barrera de los 109 mil seguidores de manera constante. Un salto exponencial que consagra al guardameta no solo como un héroe deportivo bajo los tres palos, sino también como la indiscutida gran sensación viral del momento.