MUNDIAL 2026: UNA ESTRELLA DE LA NFL APARECIÓ CON UNA CABRA PARA HOMENAJEAR A MESSI
El insólito gesto en la previa de Argentina–Argelia incluyó un animal vestido con la camiseta del capitán y encendió la algazara en redes por el simbólico juego del “GOAT”.
En medio del clima de efervescencia que rodea al Mundial 2026, un episodio tan insólito como viral irrumpió en la previa de uno de los partidos de la Selección argentina: una figura de la NFL, Jameis Winston, protagonizó una escena casi performática al presentarse con una cabra vestida con la camiseta de Lionel Messi, en lo que fue interpretado como un homenaje directo al eterno debate del “GOAT”.
La situación, cargada de simbolismo y también de cierta extravagancia, se dio en las horas previas al encuentro de Argentina frente a Argelia. Allí, la estrella del fútbol americano —en un gesto que rozó lo insólito— decidió llevar al estadio un animal real, una cabra, cuidadosamente “ornamentada” con la camiseta del capitán argentino. La escena, claro, no tardó en convertirse en una quimera viral que recorrió el planeta en cuestión de minutos.
El trasfondo del hecho no es menor: en la cultura popular anglosajona, el término “GOAT” (sigla de Greatest Of All Time, es decir, el mejor de todos los tiempos) coincide fonéticamente con “goat”, que en inglés significa cabra. Esa coincidencia lingüística ha sido explotada en múltiples ocasiones dentro del deporte, pero esta vez la puesta en escena alcanzó un nivel de excentricidad pocas veces visto.
El gesto fue leído como una proclamación simbólica del estatus de Lionel Messi dentro del fútbol mundial, elevándolo nuevamente al centro de la discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia. Sin embargo, lo que sorprendió no fue el mensaje en sí, sino la forma: una intervención casi teatral, con tintes de ornato mediático y una clara intención de viralización inmediata.
En redes sociales, la imagen explotó con rapidez, generando una verdadera algazara digital. Usuarios de distintos países compartieron la escena con asombro, ironía y debate, mientras el episodio se transformaba en otro capítulo del interminable relato alrededor de Messi y su figura global.
Así, entre la solemnidad deportiva del Mundial y los excesos de la cultura pop contemporánea, apareció este episodio tan absurdo como simbólico: una cabra, una camiseta y un mensaje que no necesitó explicaciones para ser entendido en todo el planeta.