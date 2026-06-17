Jue. Jun 18th, 2026

MUNDIAL 2026: INGLATERRA VENCIÓ 4-2 A CROACIA CON UN HARRY KANE HISTÓRICO

por Redaccion J 3 horas atrás
Foto: @England

Con un doblete de su capitán, el seleccionado de Inglaterra se impuso en un vibrante debut por el Grupo L del Mundial 2026.

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    ¡Golazo para el 4 a 2!

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    ¡ERRÓ HARRY KANE SU DISPARO PERO EL VAR HACE QUE SE REPITA!

  • 17:10

    ¡PENAL PARA INGLATERRA!

En un encuentro de alta intensidad disputado en Arlington, la selección de Inglaterra tuvo un debut soñado en el Mundial 2026 al derrotar 4-2 a Croacia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel exhibió una gran pegada ofensiva para superar a un duro rival que nunca bajó los brazos.

Los puntos destacados del triunfo inglés en Texas

  • Kane, leyenda absoluta: El capitán Harry Kane anotó un doblete y alcanzó los 10 goles en la historia de la Copa del Mundo, igualando la marca de Gary Lineker como el máximo artillero inglés en el certamen.

  • Desarrollo frenético: Tras una primera mitad igualada que terminó 2-2 con goles de Kane (x2), Baturina y Musa, los ingleses destrabaron el marcador en el complemento.

  • Sentencia final: Jude Bellingham volvió a poner en ventaja a Inglaterra a los 47 minutos tras una gran asistencia de Elliot Anderson, mientras que Marcus Rashford sentenció el 4-2 definitivo a los 85 minutos.

  • Problemas defensivos: Pese al triunfo, el conjunto de Tuchel sufrió para controlar el mediocampo ante el juego de los croatas, que generaron peligro constante cada vez que pisaron el área rival.

  • Lo que sigue: El Grupo L continúa su actividad este mismo miércoles con el enfrentamiento entre las selecciones de Ghana y Panamá.

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