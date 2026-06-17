MUNDIAL 2026: INGLATERRA VENCIÓ 4-2 A CROACIA CON UN HARRY KANE HISTÓRICO

Kane, leyenda absoluta: El capitán Harry Kane anotó un doblete y alcanzó los 10 goles en la historia de la Copa del Mundo, igualando la marca de Gary Lineker como el máximo artillero inglés en el certamen.

Desarrollo frenético: Tras una primera mitad igualada que terminó 2-2 con goles de Kane (x2), Baturina y Musa, los ingleses destrabaron el marcador en el complemento.

Sentencia final: Jude Bellingham volvió a poner en ventaja a Inglaterra a los 47 minutos tras una gran asistencia de Elliot Anderson, mientras que Marcus Rashford sentenció el 4-2 definitivo a los 85 minutos.

Problemas defensivos: Pese al triunfo, el conjunto de Tuchel sufrió para controlar el mediocampo ante el juego de los croatas, que generaron peligro constante cada vez que pisaron el área rival.