MUNDIAL 2026: INGLATERRA VENCIÓ 4-2 A CROACIA CON UN HARRY KANE HISTÓRICO
Con un doblete de su capitán, el seleccionado de Inglaterra se impuso en un vibrante debut por el Grupo L del Mundial 2026.
EN VIVO
- 18:56
¡Golazo para el 4 a 2!
- 18:15
¡GOL DE INGLATERRA! Gana 3 a 2
- 17:48
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Inglaterra 2-2 Croacia
- 17:42
¡GOL DE INGLATERRA!
- 17:36
¡GOLAZO DE CROACIA!
- 17:12
¡GOL DE INGLATERRA!
- 17:10
¡ERRÓ HARRY KANE SU DISPARO PERO EL VAR HACE QUE SE REPITA!
- 17:10
¡PENAL PARA INGLATERRA!
En un encuentro de alta intensidad disputado en Arlington, la selección de Inglaterra tuvo un debut soñado en el Mundial 2026 al derrotar 4-2 a Croacia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel exhibió una gran pegada ofensiva para superar a un duro rival que nunca bajó los brazos.
Los puntos destacados del triunfo inglés en Texas
-
Kane, leyenda absoluta: El capitán Harry Kane anotó un doblete y alcanzó los 10 goles en la historia de la Copa del Mundo, igualando la marca de Gary Lineker como el máximo artillero inglés en el certamen.
-
Desarrollo frenético: Tras una primera mitad igualada que terminó 2-2 con goles de Kane (x2), Baturina y Musa, los ingleses destrabaron el marcador en el complemento.
-
Sentencia final: Jude Bellingham volvió a poner en ventaja a Inglaterra a los 47 minutos tras una gran asistencia de Elliot Anderson, mientras que Marcus Rashford sentenció el 4-2 definitivo a los 85 minutos.
-
Problemas defensivos: Pese al triunfo, el conjunto de Tuchel sufrió para controlar el mediocampo ante el juego de los croatas, que generaron peligro constante cada vez que pisaron el área rival.
-
Lo que sigue: El Grupo L continúa su actividad este mismo miércoles con el enfrentamiento entre las selecciones de Ghana y Panamá.