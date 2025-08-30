MULTITUDINARIO FESTEJO POR EL DÍA DE LAS INFANCIAS EN EL ESPINILLO

El intendente Zenón Cuellar encabezó este viernes 29 de agosto una gran celebración por el Día de las Infancias en la plaza central de El Espinillo, con una convocatoria que reunió a cientos de niñas, niños y familias de la comunidad.

El evento, organizado por el municipio junto al equipo de trabajo del jefe comunal, comenzó a las 14:00 horas y se extendió durante toda la tarde, con múltiples actividades pensadas para el disfrute de los más pequeños.

La jornada incluyó música, shows infantiles, sorteos, regalos, golosinas, y un clima de alegría que se vivió en cada rincón de la plaza. El colorido de la decoración, la participación activa de las familias y la sonrisa de los chicos marcaron el tono de un día muy especial.

«Este tipo de encuentros nos fortalecen como comunidad. Ver la felicidad de los niños y compartir con ellos este día tan importante es una enorme satisfacción», expresó el intendente Zenón Cuellar durante el evento.

Desde el municipio destacaron el trabajo articulado de todas las áreas para hacer posible este festejo, que ya se ha convertido en una tradición en El Espinillo, y agradecieron a los comercios y vecinos que colaboraron con donaciones para los sorteos y obsequios.

El Día de las Infancias fue celebrado con una convocatoria multitudinaria, consolidando el compromiso del gobierno local con la inclusión, la alegría y el derecho al juego y a la felicidad de todos los niños y niñas del pueblo.

