MUERTE DEL SOLDADO EN LA QUINTA DE OLIVOS: PIDEN JUICIO ORAL PARA LA BANDA QUE EXTORSIONABA POR APPS DE CITAS
Tres presos y cuatro mujeres utilizaban perfiles falsos para engañar a sus víctimas y exigirles dinero bajo amenazas.
La Justicia avanza contra la banda acusada de extorsionar a hombres mediante aplicaciones de citas y de haber instigado al suicidio a soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en diciembre en la Quinta de Olivos. Según la acusación, dicha organización, integrada por tres hombres detenidos en la cárcel bonaerense de Magdalena y cuatro mujeres que colaboraban desde el exterior, operaba mediante perfiles falsos y exigía dinero a sus víctimas bajo amenazas de denuncias penales.
En las últimas horas, el fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, pidió que los siete imputados sean enviados a juicio oral.
De acuerdo con el requerimiento presentado ante la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dos de los acusados también deberán responder por la presunta instigación al suicidio de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que fue encontrado sin vida en diciembre pasado en una garita de la residencia presidencial de Olivos.
Según la acusación, la organización estaba integrada por tres hombres, T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, y K.M.S.P., de 28, quienes se encontraban detenidos en la Unidad N°36 de Magdalena.
A ellos se le sumaban sus respectivas parejas I.A.C., de 23 años, K.Y.C., de 25 y E.Y.T., de 36; y una cuarta mujer, identificada como C.A.M., de 24 años. Todas colaboraban desde el exterior.
Así extorsionaba la banda
Para la fiscalía, los imputados formaban parte una estructura organizada en la que cada integrante cumplía una función logística esencial para concretar las extorsiones y recibir el dinero en cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares.
El fiscal solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por los delitos de asociación ilícita agravada, en carácter de jefes, y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, delito contemplado en el artículo 83 del Código Penal que prevé una pena 1 a 4 años de prisión.
Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., pidió que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión atribuidos a la organización.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Iuspa consideró que las pruebas reunidas permiten sostener que existió una asociación ilícita con fines delictivos que actuaba bajo un plan común y previamente diseñado.
Además, destacó que parte de las maniobras se realizaban desde cárceles y que los acusados llegaron incluso a utilizar la identidad de un miembro de las fuerzas de seguridad para dar credibilidad a las amenazas.
Para el fiscal, los hechos se ven agravados no solo por la instigación al suicidio del soldado en la Quinta de Olivos, sino también por la posible existencia de más víctimas que todavía están siendo identificadas.