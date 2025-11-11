MOTORISTAS CONTABA CON UN PEDIDO DE CAPTURA VIGENTE Y FUE DEMORADO
Durante tareas de patrullaje preventivo interceptaron y demoraron a un hombre de 47 años.
Al verificar sus datos personales mediante el sistema SIFCOP, constataron que registraba un pedido de captura activo desde de mayo de 2019, por una causa caratulada como “Supuesto robo con fuerza en las cosas”, con intervención de la Cámara Tercera en lo Criminal.
El ciudadano, fue alojado en la Comisaría Undécima Metropolitana, por razones de jurisdicción para los fines legales correspondientes.