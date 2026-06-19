MOTOCICLISTA ALCOHOLIZADO CHOCÓ CONTRA UN CAMIÓN Y DEBIERON AMPUTARLE UN DEDO

Este jueves, en horas de la siesta, se registró un siniestro vial en calles Estrada y Chaco de Coronel Du Graty, donde una motocicleta chocó contra un camión.

El rodado de mayor porte era un Volkswagen con acoplado enganchado, conducido por un hombre de 34 años, quien resultó sin lesiones ni aliento etílico.

La otra parte involucrada fue una motocicleta de 110 cc., guiada por un hombre de 60 años, con aliento etílico.

Accidente en Coronel Du Graty.

Ambos conductores fueron examinados por el médico de turno del Hospital local. El motociclista resultó con «traumatismo contuso cortante de pie derecho, con amputación del segundo dedo».

Conforme directivas de la fiscalía en turno, se dio intervención al personal de la División Criminalística de Villa Ángela, quienes se abocaron a sus tareas específicas.