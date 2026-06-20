MONOTRIBUTO 2026: CONOCÉ LAS NUEVAS ESCALAS DE ARCA Y CUÁNTO SE PAGARÁ POR CATEGORÍA DESDE JULIO
Los cambios anunciados por ARCA generan preocupación entre trabajadores independientes y pequeños comercios, que deberán revisar sus ingresos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara la nueva actualización del monotributo correspondiente al segundo semestre de 2026, una modificación que comenzará a aplicarse desde julio y que afectará distintos valores del régimen simplificado.
El ajuste impactará en las cuotas mensuales, los límites de facturación y los parámetros que utilizan los contribuyentes para mantenerse dentro de cada categoría. La medida forma parte del esquema de actualización automática establecido por la normativa vigente, que toma como referencia la inflación acumulada durante los últimos seis meses.
Según las primeras estimaciones conocidas, el aumento podría ubicarse cerca del 14,3%, aunque los montos finales deberán ser confirmados oficialmente por ARCA. Una vez publicados los nuevos valores, los contribuyentes podrán conocer cómo quedarán las obligaciones a pagar.
La actualización alcanzará a millones de trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado. También afectará a quienes tienen el pago adherido al débito automático, ya que las nuevas cuotas comenzarán a aplicarse con los importes actualizados desde la entrada en vigencia del cambio.
Valores vigentes del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales
Las estimaciones para la próxima actualización del monotributo anticipan incrementos en todas las categorías del régimen. Los nuevos valores dependerán de la actividad declarada, con diferencias entre quienes brindan servicios y quienes se dedican a la venta de bienes muebles.
De acuerdo con los cálculos preliminares, las cuotas mensuales del Monotributo quedarían de la siguiente manera:
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C:
- Servicios: $56.501,85
- Bienes: $55.227,06
- Categoría D:
- Servicios: $72.414,10
- Bienes: $70.661,26
- Categoría E:
- Servicios: $102.537,97
- Bienes: $92.658,35
- Categoría F:
- Servicios: $129.045,32
- Bienes: $111.198,27
- Categoría G:
- Servicios: $197.108,23
- Bienes: $135.918,34
- Categoría H:
- Servicios: $447.346,93
- Bienes: $272.063,40
- Categoría I:
- Servicios: $824.802,26
- Bienes: $406.512,05
- Categoría J:
- Servicios: $999.007,65
- Bienes: $497.059,41
- Categoría K:
- Servicios: $1.381.687,90
- Bienes: $600.879,51
Estos importes son valores estimados calculados en base a la evolución de la inflación acumulada y podrían presentar modificaciones cuan
Cómo quedan los topes de facturación anual para no quedar excluido
La nueva actualización semestral del monotributo no impactará únicamente en el valor de las cuotas mensuales. También generará modificaciones en otros parámetros clave del régimen, como los topes de facturación, los alquileres devengados, el consumo de energía eléctrica y otros indicadores que determinan la categoría de cada contribuyente.
Estos datos tienen un rol central para quienes deben realizar la recategorización del Monotributo, un trámite que permite revisar la situación fiscal y definir si corresponde mantenerse en la misma escala, subir de categoría o pasar a una inferior según la actividad registrada en los últimos 12 meses.
Dentro del régimen simplificado, las categorías más bajas continúan siendo las que concentran la mayor cantidad de inscriptos. De acuerdo con relevamientos del sector, las categorías A y B representan una parte importante del total de trabajadores adheridos al sistema.
El Monotributo sigue siendo una herramienta clave para la formalización de trabajadores independientes, profesionales y pequeños emprendimientos. A través de un único pago mensual, los contribuyentes pueden cubrir las obligaciones impositivas, previsionales y el aporte correspondiente a la obra social.