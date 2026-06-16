MIRAFLORES: UN JOVEN LLEVABA MÁS DE 80 KILOS DE CARNE ILEGAL EN SU MOTO

Un joven de 26 años fue demorado este lunes por la noche, en un camino rural de Miraflores, luego de ser sorprendido transportando más de 80 kilos de carne vacuna faenada sin poder acreditar su procedencia.

El hecho ocurrió durante un operativo de prevención que se desarrollaba en el paraje Los Quirquinchos, donde personal del Departamento Rural de Juan José Castelli realizaba controles sobre rutas y caminos de la zona.

En ese marco, los agentes interceptaron a un motociclista que llevaba una bolsa de gran tamaño. Al inspeccionar el contenido, comprobaron que se trataba de una importante cantidad de carne vacuna.

Ante las consultas, el conductor no pudo brindar explicaciones ni presentar documentación que acreditara el origen del producto transportado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental.

Por disposición judicial, se procedió al secuestro de la carga y a la detención del joven, quien quedó vinculado a una causa por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.