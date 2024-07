MIRAFLORES «FELIZ DIA DE LA INDEPENDENCIA»

Hoy festejamos esos derechos de: la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, administrar nuestros recursos, participar en las decisiones de nuestra comunidad, entre otros tantos. La libertad no es algo estático, que se consigue de una vez y para siempre, y mucho menos es una palabra vacía sin contenido y sin responsabilidad. Todos nosotros, funcionarios, autoridades de instituciones, docentes, alumnos y comunidad en general tenemos la obligación de renovar y reforzar cada día el compromiso con la democracia en la que vivimos hoy.

Pero también es cierto que hoy desde un concepto amplio no logramos plena independencia y libertad, porque mientras haya extrema desigualdad, mientras exista la exclusión y falta de oportunidades, y mientras haya personas que no accedan a los derechos basicos como el techo y el alimento, no hemos logrado alcanzar la plena independencia.

Por ello los invito a todos, a qué juntos podamos trabajar para lograr la plena independencia y les deseos Feliz Día de la Independencia.