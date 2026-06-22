MINUTO A MINUTO DE FRANCIA VS. IRAK POR EL MUNDIAL 2026: GOLES Y RESULTADO EN VIVO
Luego del triunfo ante Senegal, el seleccionado galo busca sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Descubrí todos los detalles en la nota.
Francia e Irak se miden este lunes, en el Filadelfia, desde las 18 (hora de Argentina), por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, en un encuentro que puede empezar a definir el panorama de la zona. La televisación estará a cargo de Dsports.
Mientras el seleccionado francés intentará dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final, el conjunto asiático necesita sumar para mantenerse con chances de clasificación tras un debut adverso.
El equipo dirigido por Didier Deschamps llega fortalecido luego de vencer a Senegal, apoyado en la jerarquía de un plantel repleto de figuras encabezadas por Kylian Mbappé y Michael Olise.
Con dos títulos mundiales en su historia (1998 y 2018), Francia vuelve a perfilarse como uno de los principales candidatos al título y buscará ratificar ese favoritismo con otra actuación convincente.
Irak, por su parte, afronta un desafío de máxima exigencia después de caer en su estreno frente a Noruega. El seleccionado de Graham Arnold intentará corregir las falencias defensivas que mostró en el debut y apoyarse en el poder ofensivo de Aymen Hussein para dar el golpe ante uno de los grandes favoritos del certamen.
En cuanto a su camino en mundiales, el combinado asiático tuvo una presencia limitada, con solo dos participaciones en toda su historia. La primera vez que dijo presente fue en México 1986, donde quedó eliminado en la fase de grupos tras perder sus tres encuentros.
Formaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.
Horario y televisación
- Hora: 18:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Filadelfia