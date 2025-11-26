MILEI ESTRENÓ SU NUEVO GABINETE Y PRESENTÓ A LOS NUEVOS MINISTROS DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El presidente Javier Milei presentó este miércoles la nueva conformación de su Gabinete, acompañado por los ministros salientes Patricia Bullrich y Luis Petri.
En el encuentro, realizado en el Salón Eva Perón, participaron los designados Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa), quienes asumirán formalmente tras la aprobación del Senado.
Con estas incorporaciones, el Gobierno relanza su equipo y define la estructura que acompañará la próxima etapa de gestión.