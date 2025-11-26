Mié. Nov 26th, 2025

MILEI ESTRENÓ SU NUEVO GABINETE Y PRESENTÓ A LOS NUEVOS MINISTROS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

By Redaccion 24 minutos ago

 El presidente Javier Milei presentó este miércoles la nueva conformación de su Gabinete, acompañado por los ministros salientes Patricia Bullrich y Luis Petri.
➡️ En el encuentro, realizado en el Salón Eva Perón, participaron los designados Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa), quienes asumirán formalmente tras la aprobación del Senado.
📌 Con estas incorporaciones, el Gobierno relanza su equipo y define la estructura que acompañará la próxima etapa de gestión.

