MILEI CONFIRMÓ DOS NUEVOS NOMBRES EN SU GABINETE: LA TITULAR DE ANSES Y EL MINISTRO DE JUSTICIA

Tras la noche de la victoria, el presidente electo, Javier Milei, confirmó dos nuevos nombres que se sumarán a un Gabinete que ya tenía algunas figuras que se sumaron durante la campaña electoral. Así dijo que Carolina Píparo, quien compitió en La Libertad Avanza como candidata a gobernadora bonaerense, será la titular del Anses; mientras que el abogado Mariano Cúneo Libarona, que no estuvo volcado a los movimientos del espacio hasta ahora, asumirá como ministro de Justicia.

Píparo -que es trabajadora social de profesión- pasó por distintos roles en el armado libertario: primero sonó para intendenta de La Plata, después compitió como postulante para la Gobernación contra el oficialista Axel Kicillof y ahora asumirá frente al organismo que tiene a su cargo la camporista Fernanda Raverta, y que maneja las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones sociales.

En cuanto al rol de la Anses, Milei adelantó que de momento no piensa introducir cambios para que las jubilaciones migren a un sistema de AFJP porque el actual modelo tiene un “desequilibrio” que no lo permite. “Los daños causados son tan grandes que primero hay que racionalizarlos y después se puede evaluar pasar a otro modelo. Todos los diseños tienen que preservar derechos adquiridos para que no se conviertan en un problema”, deslizó en cuanto a una reforma que podría generar una fuerte conflictividad.

En tanto el futuro mandatario, que anoche se impuso con 55% de los votos frente al oficialista Sergio Massa, también confirmó a Cúneo Libarona como su ministro de Justicia cuando reveló que con él piensa definir el cargo vacante que hay en la Corte Suprema de Justicia. “Mi intención es consensuar con el ministro de Justicia, que es Mariano Cúneo Libarona, y con la Corte, que sea algo consensuado”, dijo sobre el puesto que dejó libre Elena Highton. El abogado de alto perfil mediático es doctor en derecho penal y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA).

A Píparo y a Cúneo Libarona, Milei los confirmó en Radio Mitre este lunes por la mañana, cuando también contó que le gustaría que el cambiemita Javier Iguacel, uno de los primeros de ese espacio en plegarse a su campaña, se incorpore a los equipos de gobierno. “Tenemos que tener una charla con Javier”, se limitó a decir el libertario.

También valoró de forma “muy positiva” la gestión de Guillermo Dietrich como ministro de Transporte durante la era macrista, pero adelantó que todavía no tuvieron diálogo. Destacó sobre todo su “política de cielos abiertos” y la “libre competencia de líneas aéreas” entre 2015 y 2019.

Pero además elogió a otro ministro de Transporte, el actual diputado nacional Florencio Randazzo, que cumplió ese rol durante el kirchnerismo, después se distanció de esa fuerza y ahora colaboró con la candidatura de Juan Schiaretti.

“Vamos a sorprender con el equipo que estamos armando. Estamos integrando a especialistas de diversos espacios pero con la convicción de cambiar a la Argentina hacia las ideas de la libertad. Los más talentosos van a estar dentro, no importa de dónde vengan. Lo que importa es resolver los problemas de los argentinos, no hacer testeo de liberalismo en sangre”, indicó, ya más lejos del tono vehemente que supo utilizar en los primeros tramos de la carrera hacia la Casa Rosada. Ratificó esta mañana que serán en total ocho ministros.

Durante la campaña Milei ya había dicho que la licenciada en Ciencias de la Familia Sandra Pettovello sería la ministra de Capital Humano, mientras que Diana Mondino -que fue electa como diputada nacional este año- asumiría frente a la Cancillería. También sonó fuerte que uno de sus laderos más importantes, Guillermo Francos, estaría designado en el ministerio del Interior.

