«MI MAMÁ LO ES TODO»: LA IMPACTANTE FRASE DE LA JOVEN ASESINADA POR SU MAMÁ EN TRES ISLETAS

La conmoción por el crimen de Pamela Magalí Gauna sigue sacudiendo a la localidad chaqueña de Tres Isletas. Mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer el hecho, una publicación que la joven de 28 años había realizado en sus redes sociales se volvió viral y generó aún más tristeza entre quienes la conocían.

En una de las frases que había compartido en su cuenta de Facebook, de acceso privado y restringido, Pamela escribió: «Mi mamá lo es todo», un mensaje que cobró una dramática dimensión luego de que la principal sospechosa del crimen fuera justamente su madre.

La frase comenzó a circular en las últimas horas junto con numerosas muestras de dolor y despedidas de familiares, amigos y vecinos que expresaron su incredulidad por lo sucedido.

«Qué noticia, cuánto te quise sobrina, me cuesta creer por dos. Eras tan amorosa, sencilla, sobrina», escribió Alicia Aguirre. Otra persona resumió el sentimiento que atraviesa a la comunidad con una frase cargada de dolor: «No es posible tanto dolor».

También Raquel Ríos despidió a la joven con un emotivo mensaje: «Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre, mi flaca bella».

Los mensajes reflejan el impacto que causó la muerte de la joven y el cariño que había cosechado entre quienes compartieron distintos momentos de su vida.

El presunto filicidio que conmociona al Chaco

La investigación se inició luego de que un hombre de 40 años alertara a la Policía y asegurara que su hermana le había confesado haber matado a su hija.

A partir de esa llamada, los efectivos se dirigieron a una vivienda ubicada en el barrio Grisetti de Tres Isletas, donde encontraron a Pamela Gauna sin vida, tendida en medio de un charco de sangre.

Junto al cuerpo fue hallado un cuchillo tipo carnicero, con una hoja de más de 30 centímetros, que sería el arma utilizada en el ataque.

Poco después, Irma Gladis Pérez, de 60 años y madre de la víctima, se presentó por sus propios medios en la comisaría local y quedó detenida.

La causa es investigada por el fiscal Gerónimo Roggero, quien intenta determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el crimen que mantiene consternada a toda la comunidad de Tres Isletas.