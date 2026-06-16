METROPOLITANA RECUPERARON BIENES ROBADOS TRAS UNA PERSECUCIÓN Y DEMORARON A UN JOVEN

Se trata de un joven de 27 años quien quedó a disposición de la Justicia.

Efectivos de la División Grupo Motorizado Lince lograron recuperar diversos bienes denunciados como sustraídos en un robo a mano armada, tras una intervención realizada en inmediaciones de las calles Haití y Arbo y Blanco.

El procedimiento se inició cuando vecinos alertaron sobre dos sujetos que intentaban comercializar elementos de dudosa procedencia. Con las características aportadas, los agentes desplegaron un operativo que permitió localizar a los sospechosos, quienes se desplazaban en una motocicleta.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga, dando lugar a un seguimiento controlado que finalizó cuando perdieron el control del rodado y cayeron al suelo. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro, de 27 años, fue demorado por los efectivos.

En el lugar se secuestró un televisor LED de 42 pulgadas, un tubo de gas, una mochila de reparto, un teléfono celular y la motocicleta utilizada para movilizarse.

Posteriormente, las averiguaciones permitieron establecer que los elementos habían sido denunciados como sustraídos en un hecho de robo a mano armada ocurrido durante la madrugada.

Finalmente, el demorado y los bienes recuperados fueron puestos a disposición de la comisaría jurisdiccional y de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

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