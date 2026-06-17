METROPOLITANA RÁPIDA INTERVENCIÓN POLICIAL: DETUVIERON A DOS HOMBRES POR ROBO A MANO ARMADA

Los ciudadanos fueron interceptados tras un rápido despliegue investigativo.

Alrededor de las 11 horas, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad aprehendieron a dos hombres de 23 y 19 años en inmediaciones de una Plazoleta en Barrio Güiraldes tras tareas investigativas vinculadas a un hecho denunciado.

Los mismos habrían sido sindicados como presuntos autores de un robo a mano armada cometido instantes previos contra un ciudadano de 71 años, quien resultó con lesiones en uno de sus brazos y en la cabeza, por lo que debió ser asistido y trasladado a un centro de salud para su atención médica.

Durante el procedimiento policial, se procedió al secuestro de un arma blanca y de un teléfono celular que habría sido sustraído en el hecho.

Asimismo, se tomó conocimiento de que los mismos sujetos estarían vinculados a otro hecho ocurrido en horas tempranas, donde una menor habría sido víctima del robo de un teléfono celular mientras se dirigía a su establecimiento educativo, hecho que fue denunciado en la Comisaría Quinta Metropolitana.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, continuándose con las diligencias de rigor a fin de esclarecer la totalidad de los hechos.

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