MAYOL ASUMIÓ COMO MINISTRO DE SALUD Y RATIFICÓ SU COMPROMISO CON EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO PROVINCIAL

*El gobernador Leandro Zdero puso en funciones esta mañana al doctor Ricardo Mayol como nuevo ministro de Salud de la Provincia del Chaco.*

Al asumir sus funciones, en el Salón de Acuerdos, Mayol expresó que enfrenta esta nueva responsabilidad con el compromiso de trabajar bajo las instrucciones del Gobernador Zdero “de no defraudar a nadie” y de trabajar para garantizar una salud de calidad para todos los chaqueños. “Vamos a trabajar con todo aquello que siempre proyectamos para la salud. Ya me tocó ser ministro entre 2003 y 2007 y ahora asumimos nuevamente este desafío con la misma vocación de servicio”, señaló.

El flamante ministro, puso en valor la estructura sanitaria del Chaco y aseguró que trabajará para seguir fortaleciéndola y aprovechar plenamente su capacidad de atención en cada localidad. Mayol también reafirmó su profundo vínculo con la provincia y su decisión de continuar trabajando por el bienestar de los chaqueños. “Hace más de 40 años que recorro toda la provincia. Este es mi lugar, aquí viven mis hijos y aquí construí mi vida. Quiero aportar toda mi experiencia para que el sistema de salud siga mejorando y sea cada vez más eficiente para todos”, concluyó.

Acompañaron esta asunción, los ministros y secretarios del Gabinete provincial; el Dr. Sergio Rodríguez, ministro saliente; subsecretarios y directores del Ministerio de Salud.

Relacionado