MATKOVICH DESTACÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE PARAGUAY Y RATIFICÓ LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD ENTRE AMBOS PAÍSES

En el marco de las actividades por el 73° aniversario de la Policía del Chaco, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, agradeció la presencia de autoridades de la República del Paraguay y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación e intercambio entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

La ceremonia contó con el acompañamiento del director general del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), comisario general director Brígido Ojeda; el jefe de División del Cuerpo de Cadetes de la Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz”, comisario MGAP Juan Alfonzo; oficiales instructores y cadetes de la Policía Nacional del Paraguay; y el primer secretario del Consulado de la República del Paraguay en Resistencia, Osvaldo Ramón Quintana Gaona.

Durante el acto, encabezado por el Gobernador Leandro Zdero, la Policía Nacional de la República del Paraguay entregó reconocimientos a autoridades provinciales y representantes de la Policía del Chaco, en un gesto que reflejó los sólidos lazos institucionales y el compromiso compartido en la lucha contra el delito y el fortalecimiento de la seguridad regional. “Agradecemos profundamente a las autoridades paraguayas por acompañarnos en una fecha tan significativa para nuestra institución. Este gesto reafirma los históricos vínculos de hermandad y la voluntad de seguir trabajando juntos por una región más segura”, expresó Matkovich.

El ministro destacó además el permanente acompañamiento de la Policía Nacional del Paraguay en distintos procesos de capacitación y fortalecimiento institucional de la fuerza chaqueña, remarcando especialmente la colaboración brindada para la creación y puesta en funcionamiento del Departamento de Operaciones Estratégicas LINCE, unidad táctica especializada cuyos efectivos fueron instruidos por profesionales paraguayos. “Este trabajo conjunto nos permite incorporar nuevas herramientas, profesionalizar a nuestros agentes y mejorar la capacidad de respuesta frente a las distintas modalidades delictivas”, señalaron desde la cartera de Seguridad.

Asimismo, Matkovich sostuvo que la cooperación internacional resulta fundamental para enfrentar los desafíos que plantea el crimen organizado. “La lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos exige respuestas coordinadas. Por eso continuamos fortaleciendo el intercambio de información y el trabajo conjunto entre nuestras fuerzas de seguridad”, afirmó.

Por último, el titular de Seguridad aseguró que el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Leandro Zdero, continuará promoviendo acciones de integración regional orientadas a fortalecer las instituciones, optimizar recursos y brindar mayores niveles de protección a la ciudadanía.

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