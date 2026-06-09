MÁS VIVIENDAS PARA EL NORTE CHAQUEÑO: LICITAN OBRAS EN WICHÍ Y EL PINTADO

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, realizó una extensa recorrida de trabajo por la región de El Impenetrable chaqueño, llegando hasta el Paraje Wichí – El Pintado, donde mantuvo encuentros con vecinos y referentes comunitarios para relevar las necesidades habitacionales de la zona.

La visita se enmarca en la política de gestión territorial impulsada por el Gobierno provincial, que busca acercar el Estado a las comunidades del interior profundo, escuchar de manera directa las demandas de las familias y avanzar en soluciones concretas para mejorar su calidad de vida.

Durante su permanencia en la localidad, Berecoechea anunció que el organismo ya se encuentra llevando adelante el proceso de licitación de soluciones habitacionales destinadas a la comunidad de Wichí, en el marco del programa provincial Ñachec. Asimismo, informó que se están completando los trámites administrativos necesarios para que las obras puedan comenzar durante el segundo semestre de este año.

“El objetivo es llegar con respuestas a cada rincón de la provincia, especialmente a aquellas comunidades que durante mucho tiempo estuvieron postergadas. Estamos trabajando para que más familias puedan acceder a una vivienda digna”, señalaron desde el organismo.

Las autoridades destacaron que estas acciones responden a los lineamientos establecidos por el gobernador Leandro Zdero, orientados a descentralizar los recursos del Estado y garantizar una presencia activa en las localidades más alejadas de los centros urbanos.

De esta manera, el IPDUV continúa fortaleciendo su trabajo en territorio, promoviendo el acceso al hábitat y acompañando el desarrollo de las comunidades del interior chaqueño mediante políticas públicas que buscan transformar las necesidades en soluciones concretas y sostenibles.

Relacionado