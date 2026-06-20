MÁS INCLUSIÓN DIGITAL PARA EL IMPENETRABLE: EJECUTAN UNA OBRA CLAVE EN FORTÍN LAVALLE

Se ejecutan más de 2.500 metros de tendido para garantizar señal telefónica e internet en una zona que hasta hoy carecía de conectividad.

En un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, junto a la Municipalidad de Villa Río Bermejito y la empresa Telecom, se avanza con una obra histórica de conectividad en Fortín Lavalle, mediante la instalación de más de 2.500 metros de fibra óptica que permitirá brindar por primera vez señal telefónica e internet a las familias de la zona.

La intervención representa un paso fundamental para el desarrollo de la comunidad, ya que hasta la fecha los habitantes de Fortín Lavalle no contaban con señal de telefonía móvil ni acceso a datos de internet, situación que limitaba las posibilidades de comunicación, estudio, trabajo y acceso a servicios esenciales.

El referente regional Ñachec Fernando Vogel, acompañado del secretario de Gobierno de Villa Río Bermejito Cristian Radojkovich destacó la importancia de esta iniciativa y remarcó que se trata de una respuesta concreta a una demanda histórica de los vecinos. “Esta obra significa igualdad de oportunidades y más herramientas para el crecimiento de nuestra comunidad”, expresó.



Los trabajos son posibles gracias al esfuerzo articulado entre Vialidad Provincial, la Municipalidad de Villa Río Bermejito y Telecom, consolidando una alianza entre el sector público y privado para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

Con la llegada de la conectividad, los vecinos podrán acceder a servicios de comunicación más eficientes, fortalecer las oportunidades educativas y laborales, impulsar emprendimientos locales y favorecer una mayor integración social y territorial. Esta obra constituye un avance trascendental para Fortín Lavalle y reafirma el compromiso de continuar generando infraestructura que promueva el desarrollo y la inclusión digital en cada rincón de la provincia.

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