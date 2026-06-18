MÁS DE $3.685 MILLONES DESTINADOS A INSUMOS NUTRICIONALES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS

El Gobierno provincial realizará una inversión superior a los $3.685 millones para asegurar la provisión de productos nutricionales especializados, para los hospitales de Resistencia, Sáenz Peña y Juan José Castelli.

El gobernador Leandro Zdero autorizó el llamado a Licitación Pública para la adquisición de productos nutracéuticos (fórmulas enterales) destinados al tratamiento de pacientes pediátricos y adultos, tanto internados como ambulatorios, que reciben atención en distintos establecimientos sanitarios de la provincia.

La medida contempla una inversión aproximada de $3.685.557.752,36 y tiene como objetivo garantizar la provisión de estos insumos esenciales durante un período estimado de cuatro meses, fortaleciendo la atención nutricional especializada en hospitales de referencia del sistema público de salud. Los productos serán destinados a los servicios de los hospitales “Dr. Julio C. Perrando” y Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”, de Resistencia; Hospital “4 de Junio Dr. Ramón Carrillo”, de Presidencia Roque Sáenz Peña; y Hospital del Bicentenario “General Juan Martín de Güemes”, de Juan José Castelli.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para asegurar el acceso oportuno a tratamientos nutricionales especializados, contribuyendo a la recuperación y calidad de vida de pacientes que requieren soporte alimentario específico.

La Comisión de Preadjudicación estará integrada por representantes de la Subsecretaría de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, entre otras áreas competentes que participarán en la evaluación de las ofertas.

Relacionado