MÁS CONTRABANDO EN CORRIENTES: FUGÓ DE GENDARMERÍA, VOLCÓ Y QUEDÓ TODO EL CARGAMENTO

Efectivos del Escuadrón 48 “Corrientes” de Gendarmería Nacional desbarataron el traslado de un cuantioso cargamento ilegal de cigarrillos extranjeros tras una peligrosa persecución que terminó con el auto del infractor volcado en la banquina.

El dispositivo de seguridad se encontraba apostado de forma estratégica sobre el kilómetro Nº 1.056 de la Ruta Nacional Nº 12.

Un automóvil que se aproximaba ignoró por completo las señales de los gendarmes, embistió el puesto de control y aceleró a fondo para escapar del lugar

Tras desplegarse un operativo cerrojo por la zona, las patrullas hallaron el rodado a la altura del kilómetro Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 9. El auto había volcado a la vera de la ruta y su conductor ya había escapado a pie.

Al revisar el interior del vehículo accidentado, los uniformados descubrieron la trampa: transportaba 15.000 paquetes de cigarrillos importados sin ningún tipo de aval aduanero legal.

Intervino la Fiscalía Federal de Corrientes, ordenando el secuestro preventivo de la mercadería en infracción al Código Aduanero y del vehículo utilizado. El avalúo total del cargamento y el auto asciende a los $ 37.111.500.