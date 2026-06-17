MARGARITA BELÉN RECUPERARON VENTANAS ROBADAS DE UNA VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN

Tras una rápida investigación policial, fueron hallados ocultos entre malezas y restituidos a su propietario.

Personal de la Comisaría de Margarita Belén logró esclarecer un hecho de supuesto hurto denunciado por un vecino de la localidad, quien advirtió la sustracción de dos hojas de ventana vidriadas de una vivienda que se encuentra en construcción.

La denuncia fue radicada por un hombre de 29 años, quien manifestó que al presentarse en la obra constató la faltante de los elementos que ya habían sido instalados. Según indicó, los autores ingresaron y se llevaron las ventanas sin ejercer violencia.

A partir de la denuncia, efectivos de guardia y del servicio externo iniciaron tareas investigativas en distintos sectores de la localidad. Como resultado de las averiguaciones, lograron hallar los elementos sustraídos ocultos entre malezas de una zona boscosa cercana al barrio Norte.

Los bienes fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, que dispuso su restitución al damnificado y la continuidad de las diligencias para identificar a los responsables del hecho.

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