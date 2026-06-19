Sáb. Jun 20th, 2026

MARGARITA BELEN HALLARON LAS VENTANAS SUSTRAÍDAS ESCONDIDAS EN MATORRALES

por Redaccion J 5 horas atrás

Todo fue devuelto al denunciante.

Esta tarde, un ciudadano de 29 años denunció que le habían sustraído unas aberturas que recién había colocado en su casa en construcción. Los agentes empezaron a recorrer la zona de inmediato para dar con lo hurtado y, cerca de las 18:30, lo hicieron en unos matorrales del barrio Norte de la localidad.

Los agentes de la Comisaría local hallaron las dos hojas de ventana y las llevaron a la unidad para devolvérselas a su dueño. Por otro lado, realizan nuevos operativos en la zona para dar con los responsables.

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