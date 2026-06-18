MARGARITA BELÉN: EL GOBIERNO PROVINCIAL INICIÓ NUEVAS CUADRAS DE PAVIMENTO URBANO EN LA LOCALIDAD

_La intervención contempla nuevas cuadras de pavimento urbano y obras de desagües destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos._

El gobernador Leandro Zdero encabezó este jueves el inicio de una importante obra de pavimento urbano en Margarita Belén, que permitirá mejorar la conectividad entre distintos sectores de la localidad y brindar una solución muy esperada para los vecinos.

Los trabajos contemplan la ejecución de nuevas cuadras de pavimento, en la Diagonal Sur y en la Diagonal Norte, además de obras complementarias de desagües y movimientos de suelo necesarios para garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar anegamientos en la zona.

“Estamos cumpliendo con una demanda histórica de los vecinos de Margarita Belén. Estas obras mejoran la conectividad, jerarquizan el perfil urbano de la ciudad y significan una mejor calidad de vida para todos”, expresó Zdero durante el acto.

El mandatario destacó que la intervención beneficiará especialmente a instituciones educativas y a numerosos barrios que actualmente sufren dificultades de acceso durante los días de lluvia. “Esto forma parte de una planificación que llevamos adelante en toda la provincia, con obras que responden a las necesidades reales de la gente”, señaló.

Asimismo, remarcó que la obra es financiada íntegramente con recursos provinciales y el plazo estimado de ejecución es de aproximadamente cuatro meses, siempre que las condiciones climáticas acompañen el desarrollo de los trabajos.

“Nos comprometimos con los vecinos y estamos cumpliendo con la palabra. Cuando asumimos dijimos que íbamos a comenzar esta obra y hoy es una realidad”, afirmó.

Durante la recorrida, el gobernador también destacó el avance de obras de infraestructura vial en distintas localidades del Chaco, incluyendo pavimento urbano, accesos y rutas provinciales estratégicas para el desarrollo productivo y la integración territorial.

Por su parte, el administrador general de Vialidad Provincial explicó que la obra permitirá conectar sectores clave de la comunidad e instituciones de gran importancia para los vecinos. Además, señaló que se realizarán trabajos de adecuación hidráulica para resolver problemas históricos de acumulación de agua en el sector.

“Más allá del pavimento, esta intervención brindará una solución integral. Se corregirá el sistema de escurrimiento y se garantizará una mejor transitabilidad para toda la comunidad durante todo el año”, indicó.

Vecinos de la localidad celebraron el inicio de los trabajos y destacaron que se trata de una obra largamente esperada, que mejorará las condiciones de circulación y el acceso a distintos servicios e instituciones de Margarita Belén.

Acompañaron este inicio de pavimento, el vocal de Sameep Rubén Custiniano; el intendente local Javier Martinez; concejales y vecinos de la zona.

Relacionado