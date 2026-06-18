MADRE CANCIÓN VUELVE A LA BIENAL PARA CELEBRAR LA CANCIÓN ARGENTINA Y LATINOAMERICANA

La propuesta reunirá a destacados referentes de la música, la palabra y el pensamiento en talleres, rondas de canciones, charlas y conciertos abiertos al público.

En el marco de la Bienal Internacional de Esculturas 2026, este jueves se presentó oficialmente la segunda edición de Madre Canción, un espacio de formación, intercambio y reflexión que reunirá a referentes de la canción, la música, la palabra y el pensamiento en torno a la canción argentina y latinoamericana.

La presentación se realizó con el acompañamiento de la vicepresidente del Instituto de Cultura del Chaco, Daniela Valdez, y del presidente de la Fundación Urunday, José Sebastián “Josese” Eidman.

Madre Canción se desarrollará durante la Bienal Internacional de Esculturas, que tendrá lugar del 17 al 26 de julio en Resistencia, y ofrecerá talleres, rondas de canciones, charlas y conciertos abiertos al público, promoviendo el encuentro entre artistas, compositores, estudiantes y nuevas generaciones vinculadas a la creación musical.

Durante la presentación, Eidman destacó que esta segunda edición volverá a consolidarse como un ámbito de encuentro para quienes piensan, crean y difunden la canción popular argentina y latinoamericana. “Para nosotros es un honor y un orgullo porque es una actividad que cuenta con grandes referentes que forman parte de la historia, la cultura y la música de Argentina y Latinoamérica”, expresó. Asimismo, remarcó que ya comenzó la cuenta regresiva para la Bienal Internacional de Esculturas, uno de los eventos culturales más importantes de la región.

Por su parte, Daniela Valdez señaló que Madre Canción es un espacio “único y hermoso” donde confluyen compositores, músicos y artistas para compartir experiencias y reflexiones. “Invitamos a todos a participar de este espacio abierto, donde cada persona puede acercarse con su mate, compartir una canción o simplemente escuchar y reflexionar sobre nuestras tradiciones y sobre el valioso cancionero chaqueño que Coqui Ortiz viene impulsando y fortaleciendo junto a numerosos actores de la cultura”, afirmó.

La funcionaria también destacó que la Bienal 2026 será una edición histórica por la diversidad de propuestas artísticas y culturales que ofrecerá al público. “Quienes se acerquen podrán vivir el arte de múltiples maneras: acompañando a los escultores, participando en actividades culturales o formando parte de distintos espacios de intercambio de ideas y experiencias”, indicó.

Además, puso en valor el trabajo que realizan las universidades locales, entre ellas la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad de la Cuenca del Plata, instituciones que aportan espacios de reflexión académica y formación a través de iniciativas como el Congreso de Arte.

Madre Canción se consolida así como una de las propuestas culturales más destacadas de la Bienal Internacional de Esculturas 2026, fortaleciendo el diálogo entre la música, la identidad y el pensamiento latinoamericano.

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