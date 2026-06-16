MACHAGAI: AMENAZÓ A UNA MUJER CON UNA ESCOPETA Y TERMINÓ DETENIDO

Un joven de 21 años fue detenido , luego de ser denunciado por amenazar a una mujer mientras portaba una escopeta.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Reserva Nº 3, donde la dueña de casa una mujer de 36 años manifestó que un hombre llegó acompañado de una mujer y ambos insistían en ingresar al domicilio porque buscaban a una persona que supuestamente se había escondido allí.

Según la denuncia, ante la negativa de la propietaria, el joven reaccionó de manera agresiva y la amenazó con incendiar la vivienda. Minutos después, la mujer descubrió que un hombre había ingresado sin autorización a la parte trasera de su terreno y que huyó al ser descubierto.

Tras recibir el aviso, efectivos se dirigieron al lugar, entrevistaron a la denunciante y obtuvieron registros fílmicos. Además, se entrevistaron con vecinos de la zona.

Posteriormente, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor de las amenazas, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 y fue notificado por “supuesta infracción al artículo 189 Bis del Código Penal.

La investigación continúa para dar con la escopeta que habría sido utilizada para el hecho.