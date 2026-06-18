LUEGO DE VARIOS DÍAS DE BÚSQUEDA: ENCONTRARON CON VIDA A JONATHAN BLANCO EN PUERTO TIROL

Se encontraba ubicado en tiempo y espacio y fue trasladado al hospital local para su evaluación médica.

Tras varios días de intenso trabajo de búsqueda, este jueves fue hallado con vida Jonathan Alberto Blanco, el joven de 23 años que era buscado desde el pasado 30 de mayo. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural, el Departamento Canes, la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, junto a personal de distintas comisarías y otras unidades policiales que participaron de manera coordinada en las tareas de rastrillaje e investigación.

Tras ser localizado en la localidad de Puerto Tirol, se constató que el joven se encontraba ubicado en tiempo y espacio. Posteriormente fue trasladado al hospital local para recibir atención médica y realizar los controles de salud correspondientes, previo a su reencuentro con sus familiares.

En el lugar se hicieron presentes el Subjefe de Policía de la Provincia, comisario general Manuel Victoriano Silva, y el director ejecutivo del CEAC Policial, comisario general Cristian Antonio Durand, quienes supervisaron las actuaciones realizadas.

Desde la Policía del Chaco destacaron el trabajo articulado de las distintas unidades que participaron del operativo, así como la colaboración de la comunidad durante los días que demandó la búsqueda.

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