LOS VERDADEROS HEROES ESTAN Y SON DEL IMPENETRABLE, CONTADO EN PRIMERA PERSONA, ASÉ TRANSITAN Y TRASLADAN A UN R/N LOS DIAS DE LLUVIA

David Leonardo NAVARRO trabajador de salud pública nos cuenta en PRIMERA PERSONA , como comenzaron la jornada de ayer, como vivieron, como los hicieron, quienes son parte de esta historia, lo que ocurre los días de lluvia, así viven los trabajadores en el IMPENETRABLE, en EL SAUZALITO o en cualquier rincón de hermosa tierra, para muchos la mejor, otros no vivirían, DAVID nos cuenta en su red social como lo vivieron, paso a paso, FINAL FELIZ, felicidades..

Una extraordinaria travesía se vivió ayer en El Sauzalito, donde agentes de Salud Pública trasladaron a un bebé prematuro, que necesitaba atención de mayor complejidad, en canoa por el río Bermejo hasta Formosa y allí al CHACO.-

La joven madre, de 23 años, dio a luz al pequeño durante la madrugada del sábado en el hospital Arturo Illia y, ante la necesidad de una atención de mayor complejidad para mejorar su estado de Salud, decidieron derivarlo a Sáenz Peña.

Héroes del día!? No señores, estás personas son héroes y heroínas todos los días!! No llevan capas, no salen rayos por sus ojos, pero salvan vidas, curan heridas y se quedan al lado tuyo para hacerte compañía y escucharte.

Gracias a nuestro gobernador, a nuestra ministra de salud, subsecretarios y a los que colaboraron desde el lado de Formosa, que ya salieron las fotos por todos lados, y es ahí el motivo de mi publicación, y es mostrarle a las personas que estuvieron, esos profesionales que no salieron en las fotos solo xq no suman o no interesa xq no somos necesarios para mejorar una imagen.

En fin eso… mostrarlos a ellos, los siempre invisibles, los precarizados, los ninguneados de la salud pública que siempre están peleando anónimamente.

Así comenzó nuestra noche…Dr Javier de guardia, Adrian Amarilla radiólogo, Patry y Laura enfermeras. Noche de lluvia y ya había entrado nuestra embarazada pero tuvimos varias urgencias esa noche, mil última guardia.

Y se venía un parto inminente de un parto prematuro de 32 semanas…y nos pusimos en marcha con todos los preparativos e insumos que tenemos disponibles, recuerden que estamos en un hospital rural, complejidad 3 en el Sauzalito!!

Y nació! Un niño, un luchador de 32 semanas con todas sus ganas de vivir!!! Y ahí estaba él, Dr Javier de Domingo.

Se ve muy pequeño entre las manos del doc…

Había que darle calor, oxígeno y estímulos para que no decaiga…

Y ahí estaban ellas, Laura y Patry, haciendo lo imposible posible…Unas genias!! Al pie del cañón!!

Y se nos cortó la luz, se nos fue la fuente de calor. Y es acá donde aparece una grosa, Dra Rosan Medina, médica de neonatología del hospital del Bicentenario de Castelli, que la desperté a las 5 AM para que nos diera una mano y ahí estuvo presente, a través de vídeo llamada. Ya para esa hora diluviaba en casi todo el chaco y era imposible derivar en ambulancia, a pesar de la voluntad de los choferes de querer hacer el esfuerzo para salvar este pequeñito.

9 AM , volvió la luz, ya no teníamos señal de celulares, seguía lloviendo. Y llegó Cecilia, jefa de enfermeras y una de las responsables de la gran mejora de nuestro pequeñín que se nos venía abajo.

Y a salir…1500 indicaciones me dió la Ceci para el traslado, claro que no recordé todas .

Y apareció otro Superman más, José, nuestro odontólogo que quizás el no tenía nada que ver con un bebé xq no tiene dientes …pero ahí estaba para ser el apoyo, nuestra gendarmería, nuestro grupo de choque.

Y bueno, acá vamos, a confiar plenamente en Dios!!!y en nuestro chófer, Ikilo Salto, que nos tenía que trasladar 26 km de ruta de tierra y barro…

Nuestro transporte para pasar el río Bermejo…

Oxígeno, vía, y metele que son pasteles!!!

Y llegamos al otro lado…llegamos a la ambulancia de Formosa , nuestra salvadora para el traslado.

Y a volver…con la alegría de haber cumplido nuestra misión!!

Y ahí estaba el, nuestro chalanero, que nada que ver con salud, pero que cumplió una parte muy difícil, pasarnos al otro lado por el Bermejo, un río complicado que todos los años se lleva una vida.

Lo que no se vio…el camino para llegar a la ambulancia de Formosa..con el bebé en brazos…

Nuestro chófer esperando del lado del Chaco…

Y el final…gracias a todos y a Dios por sobre todas las cosas!!!

