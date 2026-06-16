LOS EVENTOS TAMBIÉN GENERAN TURISMO, MOVIMIENTO ECONÓMICO Y OPORTUNIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD.
Durante el fin de semana del 13 al 15 de junio, Resistencia fue escenario de una agenda que convocó a visitantes de distintos puntos del país y del Paraguay, con propuestas como Marathon Fest, Expo Fitness, ferias y espectáculos artísticos.
El relevamiento realizado durante Marathon Fest 2026 refleja el impacto positivo de este tipo de eventos:
Más visitantes y acompañantes.
Mayor ocupación hotelera.
Movimiento en gastronomía, comercios y servicios.
Estadías que favorecen el desarrollo económico local.
En este contexto, la Región Litoral alcanzó un 73% de ocupación hotelera, consolidando el valor estratégico de los eventos para el crecimiento turístico de la provincia.
Desde el Instituto de Turismo del Chaco continuamos acompañando iniciativas que fortalecen la actividad turística, impulsan el trabajo conjunto entre organismos y generan beneficios para toda la cadena de valor del sector.