Mié. Jun 17th, 2026

LOS EVENTOS TAMBIÉN GENERAN TURISMO, MOVIMIENTO ECONÓMICO Y OPORTUNIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD.

por Redaccion J 8 horas atrás
Durante el fin de semana del 13 al 15 de junio, Resistencia fue escenario de una agenda que convocó a visitantes de distintos puntos del país y del Paraguay, con propuestas como Marathon Fest, Expo Fitness, ferias y espectáculos artísticos.
📊 El relevamiento realizado durante Marathon Fest 2026 refleja el impacto positivo de este tipo de eventos:
✅ Más visitantes y acompañantes.
✅ Mayor ocupación hotelera.
✅ Movimiento en gastronomía, comercios y servicios.
✅ Estadías que favorecen el desarrollo económico local.
🏨 En este contexto, la Región Litoral alcanzó un 73% de ocupación hotelera, consolidando el valor estratégico de los eventos para el crecimiento turístico de la provincia.
🤝 Desde el Instituto de Turismo del Chaco continuamos acompañando iniciativas que fortalecen la actividad turística, impulsan el trabajo conjunto entre organismos y generan beneficios para toda la cadena de valor del sector.

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