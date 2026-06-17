LLEVABA MÁS DE 120 KILOS DE CARNE, PERO NO TENÍA HABILITACIÓN

La Policía secuestró este miércoles por la mañana, en la zona rural de Pampa del Indio, más de 120 kilos de productos cárnicos que eran transportados sin documentación sanitaria ni autorización para su comercialización.

El procedimiento tuvo lugar durante la mañana, en inmediaciones del paraje Pampa Chica y la Ruta Provincial N° 3, donde los agentes interceptaron un automóvil Volkswagen Gol Power conducido por un hombre de 46 años.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron alrededor de 74 kilos de chorizos y 53 kilos de milanesas distribuidos en bolsas plásticas y transportados sin ningún tipo de documentación que acreditara su origen o las condiciones sanitarias de elaboración y conservación.

El conductor del vehículo sostuvo que la mercadería estaba destinada a la venta. Sin embargo, no contaba con habilitación del SENASA ni con los permisos exigidos para este tipo de actividad.

Ante la irregularidad detectada, la Fiscalía Rural y Ambiental dispuso el secuestro tanto de la carga como del vehículo utilizado para el transporte. Además, el hombre fue notificado de su situación legal en una causa por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

Por otra parte, se ordenó la realización de un peritaje veterinario para determinar si los productos son aptos para el consumo humano. En caso contrario, la mercadería será destruida conforme a los protocolos sanitarios vigentes.