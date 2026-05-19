Lionel Scaloni ya dejó afuera de la lista de 55 de la Selección Argentina para el Mundial 2026 a 20 futbolistas

La intención de Lionel Scaloni y su grupo de trabajo es debatir, pulir los últimos dilemas tácticos y anunciar la lista definitiva de 26 jugadores esta misma semana. De esta manera, el plantel viajará al país sabiendo de antemano quiénes serán los pasajeros oficiales que subirán al avión rumbo a los Estados Unidos, evitando el golpe anímico de realizar cortes de futbolistas en medio de las prácticas en el predio de la AFA.

Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026

Las reuniones a puertas cerradas en el complejo habitacional de Ezeiza giran en torno a evaluar el mapa físico y de rodaje del plantel. Mientras la columna vertebral de los campeones del mundo sale de memoria, el cuerpo técnico analiza minuciosamente el estado de algunos futbolistas que arrastraron molestias musculares en las últimas semanas del calendario europeo, así como también el gran presente de algunas variantes del fútbol local y de otras ligas.