LIONEL SCALONI YA DEJÓ AFUERA DE LA LISTA DE 55 DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026 A 20 FUTBOLISTAS
Lionel Scaloni empieza a diagramar los convocados para la Copa del Mundo y muchos futbolistas quedarán afuera de la competencia: todos los detalles.
Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni y sus colaboradores se instalaron en el predio de Ezeiza. En las últimas horas se emitieron cerca de 35 notificaciones de reserva a los clubes de Europa, aunque la idea de la dirigencia es recortar la nómina a los 26 pasajeros finales antes de que viajen al país.
Lionel Scaloni está en el país y empieza a pulir la lista definitiva de Argentina para el Mundial 2026
Los movimientos administrativos ya comenzaron a reflejarse en los escritorios del Viejo Continente. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se enviaron las notificaciones de reserva obligatorias para un grupo de aproximadamente 35 futbolistas que militan en las principales ligas europeas. Este paso legal le permite al cuerpo técnico blindar a sus opciones ante cualquier imprevisto físico de último momento en el cierre de la temporada.
A pesar del elevado número de jugadores bajo la lupa de reserva, la logística de la Selección tiene una premisa sumamente clara: bajo ningún punto de vista se hará viajar a los 35 preseleccionados hacia la Argentina. El desgaste físico de los futbolistas y la proximidad del torneo obligan a optimizar los tiempos de preparación al máximo.
La intención de Lionel Scaloni y su grupo de trabajo es debatir, pulir los últimos dilemas tácticos y anunciar la lista definitiva de 26 jugadores esta misma semana. De esta manera, el plantel viajará al país sabiendo de antemano quiénes serán los pasajeros oficiales que subirán al avión rumbo a los Estados Unidos, evitando el golpe anímico de realizar cortes de futbolistas en medio de las prácticas en el predio de la AFA.
Las reuniones a puertas cerradas en el complejo habitacional de Ezeiza giran en torno a evaluar el mapa físico y de rodaje del plantel. Mientras la columna vertebral de los campeones del mundo sale de memoria, el cuerpo técnico analiza minuciosamente el estado de algunos futbolistas que arrastraron molestias musculares en las últimas semanas del calendario europeo, así como también el gran presente de algunas variantes del fútbol local y de otras ligas.