«LE PIDO A DIOS QUE LO DEVUELVAN, PORQUE ÉL YA NO ESTA EN CORRIENTES» DIJO LA ABUELA DE LOAN

Catalina Peña, de 86 años, tiene un ritual nocturno: antes de acostarse, se sienta frente a su altar lleno de santos y reza con un pedido constante. Comenta que sus oraciones son para que regrese su nieto Loan Danilo Peña, de 5 años, desaparecido de su campo el 13 de junio: «Yo sueño todos los días con él, soñé que estaba bien. Lo sueño entre Brasil y Paraguay, pero le pido a Dios que lo devuelva porque ya no está en Corrientes«.

En esta línea, la abuela de Loan expresa: «Ya se tuvo que encontrar a Loan por algún lado, no lo encuentran ni muerto ni vivo, me dicen: «Puede ser un puma el que se lo comió». Pero, ¿dónde van a encontrar un puma en estos montes? Yo creo que está bien. Tengo la pieza de mis santos, me siento ahí y hablo con ellos, cuando me voy a acostar les digo: «Denme fuerzas, poder, para que viva más tiempo y logre tenerlo a Loan devuelta conmigo». A San Antonio le pedí ayer, le dije: «Mirá a la distancia que está de nosotros«».

Asimismo, Catalina hace referencia a su sueño recurrente: lo ve a Loan en Brasil o en Paraguay, al cuidado de un matrimonio. Como también dice que está afligida, no solo por no tener rastros de su nieto, sino además por la noticia sobre la detención de su hija Laudelina.

Por otro lado, la mujer de 86 años no cree en la hipótesis del accidente, queda claro por su fe en que Loan está «con vida, pero fuera de Corrientes«. «A Loan lo veo con una familia. Por eso digo que a Laudelina la tienen que devolver con sus hijos, que los críe, y que la gente que queda tenga que cumplir la condena. Nuestros hijos no necesitan otra madre, la madre es más que el padre», agrega.

También confiesa que teme que luego de la detención de su hija, cualquier día vengan a buscarla a ella y la saquen de su casa. «Mañana me pueden venir a buscar a mí también. Por eso no quiero hablar ya, ni que vengan las cámaras, estoy demasiado mal, encima que soy vieja… ya no sé más de este caso», dice.

Catalina mantiene su fe acerca de Loan mientras continúa cuidando de su altar, haciendo preparativos para el día de la Virgen de Itatí. «El otro día vino el cura y me dijo que la iba a llevarse la imagen de la virgen que tengo para mandarla a arreglar, porque está medio viejita. Me dijo que iba a venir el 20 de julio a hacerle misa, falta poco, y ojalá Loan aparezca antes de ese día», concluye.