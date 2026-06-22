LAS BREÑAS NOTIFICARON LA DETENCIÓN DE UN JOVEN POR UNA CAUSA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La medida fue dispuesta por la Fiscalía interviniente. El ciudadano se presentó voluntariamente en la dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Efectivos de la Comisaría de Las Breñas notificaron la detención de un joven de 20 años en el marco de una causa por supuestas lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género, dos hechos en concurso real.

El procedimiento se concretó este mediodía, luego de que el ciudadano se presentara de manera voluntaria en la unidad policial, donde se dio cumplimiento al oficio judicial emitido por la autoridad competente.

Tras las diligencias de rigor y el correspondiente examen médico, fue alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la magistratura y fiscalía intervinientes.

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