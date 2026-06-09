LAS BREÑAS: HISTÓRICA INVERSIÓN DE MÁS DE $422 MILLONES PARA FORTALECER EL HOSPITAL 9 DE JULIO

Este martes, el gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de equipamientos médicos de última generación para el Hospital 9 de Julio de Las Breñas, adquirido a través del Convenio FonPlata y mediante fondos provinciales, con una inversión superior a los 422 millones de pesos.

La incorporación de estos insumos permitirá ampliar la capacidad operativa del establecimiento y mejorar la cobertura asistencial para pacientes de Las Breñas, del departamento 9 de Julio y de localidades vecinas, garantizando diagnósticos más precisos, controles de calidad y tratamientos especializados.

Entre el equipamiento entregado se destacan un equipo de Rayos X, un Arco en C, un Eco Doppler, bombas de infusión, camas para shock room, cunas para recién nacidos, camillas, sillones terapéuticos, sillas de ruedas, mesas instrumentadoras, electrobisturí, biombos, lámparas scialíticas simples y dobles, lámparas ginecológicas, mesas de anestesia y equipamiento para ginecología, incluyendo colposcopio, camilla de revisión y pinzas. Además, se incorporó una incubadora de transporte adquirida con fondos propios.

Durante la recorrida por el hospital, el gobernador destacó la importancia de continuar equipando los establecimientos sanitarios de toda la provincia. “Son más de 422 millones de pesos invertidos en equipamiento que necesitaba este hospital. Estos recursos vienen a reforzar la tarea que realizan diariamente los profesionales y el personal de salud. Estamos mejorando la atención, incorporando tecnología, insumos y medicamentos, pero también fortaleciendo una administración responsable que nos permite recuperar equipamiento en desuso y seguir incorporando nuevos recursos”, señaló Zdero, acompañado por el intendente local Omar Machuca.

El mandatario recordó además que el Gobierno provincial viene realizando inversiones similares en distintos hospitales del interior, como los de Juan José Castelli, General San Martín, Presidencia Roque Sáenz Peña y Santa Sylvina. “Venimos equipando hospitales en toda la provincia porque la tecnología mejora la calidad de las prestaciones, optimiza los tiempos de atención y fortalece el trabajo de los profesionales. Queremos que la red sanitaria funcione de manera integrada en cada rincón del Chaco”, sostuvo.

Asimismo, destacó el esfuerzo realizado para recuperar el sistema de salud pública, garantizando el abastecimiento de medicamentos e insumos y avanzando en la digitalización de los procesos para optimizar el control y la gestión sanitaria.

En cuanto al recurso humano, Zdero remarcó la necesidad de seguir incorporando profesionales médicos y fortalecer las residencias para promover la permanencia de especialistas en el interior provincial.

Por su parte, la directora del Hospital 9 de Julio, Nancy Gómez, agradeció la inversión realizada y destacó el impacto que tendrá en la atención de los pacientes. “Este equipamiento fortalece enormemente nuestra capacidad de respuesta. Nos permitirá realizar mejores diagnósticos, brindar tratamientos más oportunos y mejorar la atención de nuestros pacientes. Para nosotros es como abrir un hospital nuevo. Estamos muy felices y profundamente agradecidos”, expresó.

La incorporación de esta tecnología representa un salto de calidad para el sistema sanitario local y forma parte de una política integral orientada a fortalecer la salud pública en toda la provincia, garantizando más y mejores servicios para los chaqueños.

Acompañaron esta actividad, la subsecretaria de Articulación Sanitaria del Ministerio de Salud y el Director de la Región Sanitaria IV, Alexis Zenoff.

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