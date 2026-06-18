LAS BREÑAS ESCLARECIERON UN HURTO: RECUPERAN UN TELEVISOR

El televisor fue hallado en poder de un joven que aseguró haberlo adquirido de buena fe a través de una publicación en redes sociales.

Este jueves a las 9:30, personal de la Comisaría de Las Breñas logró esclarecer un hecho de hurto denunciado por una mujer de 25 años, quien al regresar a su vivienda tras permanecer varios meses trabajando en una zona rural, constató la falta de un televisor LED de 40 pulgadas.

Tras la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron establecer que el bien sustraído se encontraba en poder de un joven de 21 años. Al ser entrevistado por la policía, manifestó haber adquirido el televisor de buena fe a una persona que lo contactó mediante un grupo de compra y venta en Facebook.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Charata, se procedió al formal secuestro del televisor y a la recepción de declaración testimonial al poseedor del elemento. El aparato permanecerá resguardado en la unidad policial hasta corroborar su legítima propiedad y posterior restitución a la denunciante.

La investigación continúa para determinar la identidad de la persona que habría comercializado el bien sustraído.

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