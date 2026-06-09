LAS ARTES MARCIALES COPARON EL FIN DE SEMANA CON UN IMPORTANTE SEMINARIO DE KARATE

Este fin de semana, las instalaciones del Arena Impenetrable fueron escenario de un destacado Seminario de Karate que reunió a practicantes y aficionados de distintas escuelas de la región.

La actividad fue organizada por la Escuela Municipal de Karate, a cargo del instructor Agustín Ferrari (3° Dan), y contó con la participación especial del Sensei Cristian Lugani (8° Dan), quien estuvo al frente de las clases y capacitaciones desarrolladas durante la jornada.

El seminario brindó a los karatecas la oportunidad de perfeccionar técnicas, profundizar conocimientos y compartir experiencias, en un espacio de aprendizaje, disciplina y crecimiento deportivo.

Participaron además alumnos de la Escuela de Karate Do Enzo Ferrari, que funciona en la Asociación Alemanes del Volga, junto a integrantes del Dojo Zaparinqui, y Dojo impenetrable quienes se sumaron a esta importante propuesta de formación y fortalecimiento de las artes marciales.

🥋 La jornada se desarrolló en un clima de camaradería y respeto, valores fundamentales del karate, consolidando una vez más el crecimiento de esta disciplina en Juan José Castelli y la región.

Acompañaron este evento el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y subsecretario de Deportes Roberto Scheffer

👏 Felicitaciones a los organizadores, instructores y alumnos que formaron parte de este exitoso encuentro que promueve el deporte, la formación y los valores dentro de la comunidad.

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