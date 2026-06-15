LA PROMESA DE JULIÁN ÁLVAREZ A TOM HOLLAND LUEGO DE QUE LO MENCIONARA EN UNA ENTREVISTA
De «Araña» a Spider-Man. En la previa al debut en el Mundial 2026, el delantero de la Selección Argentina le respondió al joven actor británico.
El inesperado cruce entre el universo cinematográfico de Marvel y la Selección Argentina sumó un nuevo capítulo en las redes sociales, luego de que Julián Álvarez recogiera el guante y le respondiera con un ingenioso guiño al actor británico Tom Holland, que previamente lo había mencionado en una entrevista.
Tras la enorme repercusión que tuvieron los elogios de la estrella de Hollywood, el delantero del Atlético de Madrid y de la Selección no dejó pasar la oportunidad para interactuar con el actor.
A través de sus perfiles oficiales, el futbolista cordobés compartió el video de la entrevista y le dedicó una particular propuesta en inglés. «We have saved the number 9 shirt for you» («Hemos guardado la camiseta número 9 para ti»), escribió.
El mensaje, cargado de complicidad futbolera, enloqueció de inmediato a los fanáticos de ambos lados del Atlántico, quienes fantasean ahora con ver al actor vistiendo los colores del delantero o compartiendo un encuentro presencial.
El elogio original de Tom Holland a Julián Álvarez
Este ida y vuelta digital se originó durante una gira de prensa que el actor británico realizaba en España para promocionar «Spider-Man: Brand New Day», la cuarta entrega en solitario del superhéroe arácnido. En una charla con la señal deportiva DAZN, los periodistas le consultaron qué jugador de la liga española tenía las características necesarias para portar el traje del héroe de los cómics.
Aunque primero mencionó al juvenil Lamine Yamal, de inmediato pensó en el atacante argentino y aprovechó los micrófonos para enviarle un afectuoso saludo. “¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, exclamó textualmente el artista británico.
Con la Copa del Mundo 2026 a las puertas de su inicio, la «Araña» argentina demostró que no solo tiene los reflejos afilados dentro del área, sino también en las plataformas digitales para devolverle la gentileza al mismísimo Spider-Man de la pantalla grande.