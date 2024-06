LA LLUVIA DE METEORITOS MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA, SUCEDIÓ EN CHACO Y EN LA VECINA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Durante un tiempo, en Europa no creían que eran restos de un meteorito. Hasta que se demostró lo contrario. Además no hay en la región ninguna estructura rocosa emergente de la superficiey, a excepción de los meteoritos, no existen virtualmente fragmentos de mineral más grande que los granos de arena., ya que el suelo está compuesto por arena muy fina, arcilla, caliche (costra de carbonato que recubre una piedra), y algo de humus. Imposible que existan rocas terrestres, en condiciones así de suelo (para aclarar sobre lo que pensaban en Europa).

Y ahora viene mi parte favorita: después de tanto joder con los pozos palanquearon, LO DIERON VUELTA Y SE LES CAYO ADENTRO DE UNO. Y no contentos con esto pusieron CARGAS DE PÓLVORA PARA HACER VOLAR TODO. No entiendo que quería lograr Rubin de Celis con esta jugada.

Y así el Mesón de Fierro terminó enterrado en alguna parte de Chaco, con coordenadas imprecisas, olvidado y no reconocido como meteorito porque según los señoritos que manejaban la Academia de Ciencias en París LOS METEORITOS NO EXISTÍAN. No, no existían rocas caídas del espacio.

Hasta la actualidad es todo un misterio la ubicación exacta de esta gran pieza de metal. Y gracias a las casualidades del destino, menos mal que NUNCA ENCONTRARON EL MESON DE FIERRO, sino esto lo llevarían a Europa y nunca más sabríamos de él.

Es mejor que quede esto como una parte mística de la historia de Campo del Cielo.