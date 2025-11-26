La Liga Profesional confirmó días y horarios de los cuartos de final: así se jugarán los cruces

Con el cierre de los octavos de final y la inminente definición entre Lanús y Tigre, el cuadro del Torneo Clausura 2025 quedó prácticamente conformado. La organización del campeonato argentino publicó el cronograma completo, que confirma que los partidos se jugarán entre el sábado y el lunes. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, las series se resolverán directamente por penales.