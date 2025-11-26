LA LIGA PROFESIONAL CONFIRMÓ DÍAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL: ASÍ SE JUGARÁN LOS CRUCES
AFA confirmó días y horarios de los cuartos del Torneo Clausura 2025, que se jugarán del 29 de noviembre al 1 de diciembre con cruces decisivos.
Con el cierre de los octavos de final y la inminente definición entre Lanús y Tigre, el cuadro del Torneo Clausura 2025 quedó prácticamente conformado. La organización del campeonato argentino publicó el cronograma completo, que confirma que los partidos se jugarán entre el sábado y el lunes. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, las series se resolverán directamente por penales.
Según detalló la Liga Profesional de fútbol en las últimas horas, los encuentros se disputarán en los estadios de los equipos mejor ubicados en la fase de grupos, manteniendo el criterio aplicado durante toda la etapa eliminatoria.
Los cruces definidos quedaron establecidos de la siguiente manera
- Central Córdoba vs. Estudiantes (sábado 29 – 21:30)
- Boca vs. Argentinos Juniors (domingo 30 – 18:30)
- Barracas Central vs. Gimnasia (lunes 1 – 17:00)
- Racing vs. Lanús o Tigre (lunes 1 – 21:30)
- El último lugar en esta instancia de la competencia se definirá este miércoles a las 21:30, cuando Lanús reciba a Tigre en La Fortaleza, apenas días después de la consagración del Granate en la Copa Sudamericana. El ganador enfrentará a Racing, que viene de eliminar a River en los octavos.
Qué se juega en esta instancia del Torneo Clausura 2025 y quiénes serán locales en semifinales
Los equipos que avancen en los cuartos de final accederán a las semifinales, previstas para la semana siguiente. De acuerdo con el rendimiento de la fase regular, Boca, Racing, Central Córdoba y Barracas Central tendrán la localía asegurada en caso de clasificarse.
Todos los partidos serán televisados, aunque aún no se confirmó el canal oficial. Mientras tanto, los clubes ultiman detalles en sus planteles y preparan sus formaciones con lo mejor disponible para dar un paso clave en la pelea por el título del fútbol argentino.