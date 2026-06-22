La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en Diputados para debatir el Súper RIGI: a quién afectará

El Gobierno anunció la iniciativa en mayo de este año, con un alcance que va más allá de la inteligencia artificial: incluye la promoción de la producción de litio; la manufactura de baterías; el hidrógeno verde o de bajas emisiones; el gas natural licuado (GNL) on shore; los reactores nucleares pequeños y medianos (SMR); la producción de paneles solares y turbinas eólicas.

También están englobados en sus beneficios los vehículos 100% eléctricos; los nuevos productos petroquímicos; los nuevos productos para la industria aeroespacial; la cadena de valor del uranio; los productos industriales a partir de la pesca; y los fertilizantes de potasio o fósforo, entre otros.

En términos tributarios, el Súper RIGI tendrá una tasa de impuesto a las ganancias del 15%, (contra un 25% en el RIGI); y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, contra un mínimo de 2 cuotas iguales o vida útil al 60% según el activo en el RIGI.

Otros puntos del temario de este miércoles en Diputados serán los acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.