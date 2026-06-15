LA IMAGEN DE ESTELA DE CARLOTTO DESPIDIENDO A TATY ALMEIDA QUE EMOCIONÓ A TODOS: «COMPAÑERA DE LUCHA»

El velatorio se realizó a cajón cerrado y estuvo acompañado por una fotografía de ella con la sonrisa que la caracterizaba colocada junto al féretro. Entre quienes se acercaron a expresar sus condolencias estuvieron María Teresa García, Nicolás Kreplak, Gabriel Katopodis, Horacio Pietragala, además de referentes del Frente de Izquierda como Myriam Bregman y Gabriel Solano, entre otros.

También participaron sus hijos, Fabiana y Jorge Almeida, quienes acompañaron a la histórica dirigente en sus últimos momentos y recibieron el afecto de quienes se acercaron a acompañarlos.

La ceremonia continuará este martes entre las 8 y las 12, con una última jornada abierta al público para homenajear a una de las referentes más importantes de los organismos de derechos humanos del país.

Estela de Carlotto despidió a Taty Almeida en Radio 10: «Teníamos un trato especial»

La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó con profunda emoción a su compañera de lucha Taty Almeida, quien falleció recientemente a los 95 años de edad. En una emotiva entrevista radial, la histórica dirigente destacó el estrecho y respetuoso vínculo afectivo que mantenían permanentemente.

El legado de lucha de Taty Almeida

Durante la emisión del programa Mañana Sylvestre, Carlotto reflexionó no solo sobre su entrañable amistad, sino también sobre la difícil situación socioeconómica del país. «Los que estamos todavía, mientras podamos, a seguir luchando para que las cosas estén en su lugar para el pueblo, un pueblo sufrido, un pueblo que tiene hambre en un país tan rico», remarcó la referente de los derechos humanos. Tras sus sentidas palabras, confirmó que haría el esfuerzo de viajar hacia Buenos Aires para poder asistir a la despedida formal de su compañera.

Por su parte, el periodista Gustavo Sylvestre destacó el inmenso valor de las madres y abuelas como «maestras de la vida», subrayando que han sabido enseñar y dejar a una nueva generación completamente preparada para continuar con este sentimiento de lucha permanente. Ante esto, Carlotto se mostró de acuerdo, aunque lamentó que su avanzada edad a veces no le permita cumplir con todos los compromisos que desearía mantener con la prensa y la sociedad para continuar difundiendo su indispensable mensaje.